Empresas declaravam o ICMS, mas não faziam o pagamento, segundo a investigação. (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nO contador preso durante a Operação Estepe Oculto era a peça central na montagem de um esquema criminoso que sonegou cerca de R$ 16 milhões em tributos estaduais em Goiás. A informação foi confirmada pela delegada Lara Menezes, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), à repórter do O POPULAR, Maria Victória. Realizada em conjunto com a Receita Estadual, a ação desarticulou uma rede voltada à blindagem fiscal e à emissão irregular de notas para favorecer comércios nos ramos de pneus e esquadrias metálicas.\nAo todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Segundo a delegada, o grupo operava por meio de uma divisão bem delimitada de funções, encabeçada pelo operador contábil.