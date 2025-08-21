Uma contadora de Goiânia é investigada por suspeita de articular a sonegação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em diversas empresas de comercialização de grãos em Goiás, segundo a Polícia Civil.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa da contadora até a última atualização desta reportagem.\nO delegado Alexandre Alvim explicou à reportagem que ela é contadora independente e criava empresas de fachada para emissão de nota fiscal sem o devido recolhimento do imposto nas transações. O valor total de imposto sonegado ainda está sendo levantado.\nSete empresas [onde as sonegações aconteciam] foram detectadas até o presente momento, todas em Goiás. São investigados crimes tributários, falsidade, associação criminosa e lavagem de dinheiro”, informou o delegado.