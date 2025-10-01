-POP_RibeiraoSozinha_Canedo_011025 (1.3318927)\nA Prefeitura de Senador Canedo retomou a captação do ribeirão Sozinha, responsável pelo abastecimento de cerca de 50% do município, após a Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) ter identificado uma contaminação por alga (assista ao vídeo acima).\nDe acordo com a AMMA, foi verificado pela equipe técnica, a formação do volume de água acumulada turva, contaminada possivelmente por algas vindas de um empreendimento agrícola, fora do município de Senador Canedo. Diante disso, a Agência de Saneamento de Senador Canedo (Sanesc) suspendeu a captação do Ribeirão Sozinha para garantir a qualidade da água fornecida à população no final da manhã de terça-feira (30) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o Ministério Público e a Polícia Civil foram acionados para investigar o caso.