A coleção de livros didáticos pela qual a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME) pagou R$ 5,98 milhões como reforço para estudantes de escolas públicas que vão participar das avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – previstas para ocorrer entre 20 e 31 de outubro – foi incluída apenas no planejamento escolar do mês de setembro das escolas municipais. O documento mostra que os 24,8 mil alunos que receberão o material – do 2º, 5º e 9º ano – não vão conseguir nem concluir a metade do material até a aplicação das provas.\nAo apresentar a coleção Sabe Brasil, da Editora LT, para os professores no documento chamado “Orientação Pedagógica nº 9”, a SME afirma que o objetivo do material pedagógico é “retomar as aprendizagens essenciais previstas nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental”, “elevar o nível de aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento dos estudantes” e “contribuir para a elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”. Um dos componentes do Ideb é justamente o resultado das provas aplicadas no Saeb.