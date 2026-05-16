O edital de licitação para a concessão da Rota do Pequi, que inclui o trecho entre Hidrolândia e Brasília, na BR-153/060 e também parte da BR-040, entre Brasília e Cristalina, não deverá contar com a obra do Contorno Leste de Goiânia. A execução do serviço, que tem o objetivo de desviar o tráfego mais pesado da BR-153/060 do perímetro urbano de Goiânia e Aparecida de Goiânia, estava previsto no acordo de concessão firmado em 2014 com a Triunfo Concebra, mas deverá ser feito no modo direto pela União.\nO governo federal, a partir do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), informa que a publicação do edital para a elaboração do projeto executivo e a execução das obras do Contorno Leste de Goiânia, também denominado parte do Anel Viário da Grande Goiânia, está prevista para este semestre. O empreendimento, que integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tem uma estrutura projetada de 44 quilômetros de extensão e ligará o município de Hidrolândia à saída para Teresópolis de Goiás, passando por Senador Canedo.