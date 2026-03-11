Investigações da Polícia Civil apontam fraudes em licitação de R$ 4,4 milhões para compra de tinta inseticida; outros contratos que somam R$ 27 milhões também são alvos de apuração da Deccor (Divulgação/Polícia Civil)\nO contrato da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS) para compra de tinta de combate à dengue em 2024 custou pouco mais de R$ 4,4 milhões, segundo a Polícia Civil. As investigações apontaram diversas irregularidades no processo licitatório para aquisição e aplicação de 2.500 latas de tinta inseticida, totalizando 10 mil litros do produto. Dois ex-servidores da Prefeitura de Goiânia foram presos durante uma operação nessa terça-feira (10).\nAo longo das investigações foi apurado que, em um dos contratos, a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social adquiriu 2.500 latas de tinta inseticida e verificou-se a existência de fraude no procedimento licitatório, fraude na execução contratual e na fiscalização. O contrato está na casa dos R$ 4.437.500”, disse o delegado Ricardo Pina, da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor).