A compra de uma “tinta inseticida” pela Prefeitura de Goiânia é alvo de investigação da Polícia Civil de Goiás, que deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Núcleo Paralelo, com a prisão da ex-titular da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social (Seds), Luanna Shirley de Jesus Sousa, por conta de suspeita de irregularidades em um contrato no valor de R$ 4,4 milhões, celebrado pela gestão passada com uma empresa de Brasília. A Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor) apura ainda se houve fraude em mais dois termos de compra feitos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Juntos, os três contratos custaram R$ 31,2 milhões aos cofres do município.\nA Operação Núcleo Paralelo teve como alvo inicial o contrato firmado em 2024 pela então Seds e a empresa Saúde Mais. O objeto do termo era o fornecimento de tinta, que promete matar mosquitos, para a Prefeitura. Os outros dois contratos a serem analisados foram assinados no mesmo ano, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com a mesma empresa, para fornecimento da mesma tinta anti-dengue e também de armadilhas para mosquito, nos valores de R$ 21,3 milhões e R$ 5,5 milhões.