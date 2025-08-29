Viatura da Polícia Civil na porta de clínica que mantinha pacientes à força no local (Divulgação/Polícia Civil)\nA coordenadora de uma clínica de reabilitação em Caldas Novas foi presa em flagrante suspeita de manter pacientes à força no local, segundo a Polícia Civil. Ao POPULAR, o delegado Ualter Ramos explicou que aproximadamente 30 pessoas estavam internadas na clínica que funcionava há pelo menos um ano.\nOs familiares entravam em contato com essa clínica e, sem qualquer tipo de determinação judicial ou médica, os profissionais iam até a residência dessas pessoas, os retiravam de lá contra a sua vontade, muitas vezes usando de violência e forçando-os a ingerir medicamentos que diminuíam sua capacidade de resistência, e direcionava-os até a clínica onde eram mantidos por três meses ou mais de um ano”, disse o delegado.