A coordenadora do Cadastro Único (CadÚnico) de Santo Antônio do Descoberto, Rayane Lins Farias Campos, de 38 anos, foi encontrada morta com o marido, Leonardo de Oliveira Campos, de 42, em um condomínio no Gama, no Distrito Federal. Ao POPULAR, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que um vizinho do casal, de 60 anos, foi preso suspeito de cometer o crime. As mortes teriam acontecido após um desentendimento por conta da construção de um muro e de uma calçada.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu na quinta-feira (16) no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, mas o casal foi encontrado na sexta-feira (17). Conforme apurado pela TV Anhanguera, o casal ainda não morava no local e foi até o condomínio na quinta para limpar o quintal do lote após ser notificado por conta do mato alto. Como eles não voltaram para casa e não deram notícia, um familiar foi até lá e encontrou os corpos. Ele chamou a polícia, que deu início à investigação. O casal deixa uma filha de 7 anos.