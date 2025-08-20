Um documento articulado pelos sete governadores do Sul e do Sudeste sugere à Conferência Climática da ONU (COP30), que será realizada em Belém em novembro, que haja equilíbrio no debate sobre o meio ambiente, sem contaminação de “polarizações políticas”, além de uma maior participação de estados e municípios nas negociações. A chamada “Carta de Curitiba”, que reúne os pedidos dos governadores, foi divulgada nesta terça-feira (19) na 13ª reunião do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), aberta junto com a Conferência da Mata Atlântica, organizada pelo Governo do Paraná.\n“O Brasil pode ficar mais verde se os entes da Federação tiverem mais força, e se trabalharmos de forma unida (...). A emergência climática é uma realidade global que afeta a todos e todas e é responsabilidade dos três níveis de governo: municípios, estados e União. Portanto, polarizações políticas não devem prevalecer. Dogmas não favorecem a discussão”, diz trecho.