Com a Copa do Mundo impulsionando o interesse pelas apostas esportivas, uma ferramenta do Governo Federal permite que apostadores bloqueiem o acesso a todas as plataformas de bets autorizadas no Brasil com uma única solicitação. O procedimento, gratuito, é voltado principalmente para pessoas que desejam interromper as apostas ou evitar recaídas relacionadas ao jogo.\nA iniciativa é da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF), responsável pela regulamentação das apostas de quota fixa no País. Durante o Mundial, a ferramenta também passou a ser divulgada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), que lançou uma campanha de conscientização sobre os riscos das apostas em excesso.\nNa campanha, o MPGO orienta que pessoas que percebam impactos das apostas na vida financeira, emocional ou familiar procurem ajuda especializada.