Comerciantes do Setor Garavelo decoram rua com caricaturas de ídolos e símbolos nacionais; objetivo é reunir moradores para assistir aos jogos do Brasil (Fábio Lima/O Popular)\nA tradição de pintar ruas para a Copa do Mundo é uma expressão cultural que nasceu nos anos 1980 e por meio da qual os torcedores brasileiros demonstram toda a sua torcida decorando as ruas com as cores e personagens da Seleção Brasileira. Com a proximidade do Mundial, que será realizado pelos Estados Unidos, Canadá e México e começa no dia 11 de junho, os goianos já estão pintando ruas, calçadas e estendendo as bandeirinhas verdes e amarelas.\nComerciantes do Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, decidiram pintar a rua 7-C e ambientar o local para manifestar apoio à Seleção Brasileira na disputa pelo hexacampeonato.