O perfil em rede social da empresa de Wemerson Pereira Lima Rodrigues, de 36 anos, empresário que foi morto a tiros dentro de casa na frente da mulher em Anápolis, a 55 km de Goiânia, publicou uma nota de pesar sobre a morte do proprietário da WR Máquinas. Na mensagem, Wemerson foi lembrado como um ‘homem de coração gigante, presença marcante e valores firmes’.\n“Com imensa tristeza, nos despedimos de Wemerson Rodrigues, homem de coração gigante, presença marcante e valores firmes. Wemerson não apenas construiu uma empresa, ele tocou vidas, inspirou jornadas e deixou sua marca no mundo. Sua generosidade, coragem e dedicação serão lembradas para sempre”, diz o texto.\nO empresário foi morto na madrugada desta quinta-feira (7) dentro de sua casa no Residencial Morumbi. Wemerson era engenheiro e dono de uma loja especializada na fabricação de máquinas e equipamentos industriais, localizada em Goianápolis.