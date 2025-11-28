Uma tecnologia asiática pode transformar o metano produzido pelo Aterro Sanitário de Goiânia em energia elétrica. A produção vai ser usada como pagamento para a empresa sul-coreana Sejin G&E, que será responsável por infraestrutura, equipamentos, operação e instalação industrial. A contrapartida da empresa é a exploração da energia elétrica gerada e a comercialização dos créditos de carbono — como a Coreia do Sul tem compromissos internacionais de redução de emissões, empresas coreanas compram créditos de carbono para compensação.\nNa última semana, os engenheiros concluíram a montagem de estrutura de monitoramento em escala real, com 12 poços de coleta de gás interligados por tubulações subterrâneas. A rede se conecta a estação equipada com soprador e analisadores, que medem fluxo e composição do biogás, principalmente metano (CH₄), dióxido de carbono (CO₂) e oxigênio (O₂). O sistema permanece em operação por dez dias para levantar dados que vão embasar o relatório técnico previsto para janeiro. Todo o estudo de viabilidade foi custeado integralmente pela empresa coreana, sem gastos ao erário.