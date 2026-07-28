Coronel veterano da Polícia Militar Antônio Marmo (Divulgação/PMGO)\nA Polícia Militar de Goiás (PMGO) despediu-se recentemente do coronel veterano Antônio Marmo, considerado um ícone da corporação. Sua morte, aos 81 anos, mobilizou gerações de policiais e gerou diversas homenagens. Marmo comandou um pequeno pelotão que deu origem às Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).\nTudo começou em 1981, quando surgiu a Companhia de Policiamento de Choque (CPCHOQUE). O grupo original operava em um espaço reservado no Quartel da Ajudância Geral (QAG), em Goiânia, sob a liderança do então 1º tenente Antônio Marmo. Naquele período, a unidade começou a traçar o perfil de patrulhamento tático que hoje é a marca registrada dos "homens de preto" em Goiás.\nEm 1985, o Comando-Geral da PMGO determinou que o pelotão realizasse uma visita técnica à Rota, em São Paulo. O intercâmbio serviu para assimilar conhecimentos doutrinários e operacionais da unidade paulista, incluindo a criação da nomenclatura "Rotam Comando", utilizada até hoje para designar o oficial responsável pelo serviço. A unidade seguiu evoluindo e, em 1989, tornou-se o primeiro pelotão da então criada Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE).