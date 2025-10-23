Um coronel da Polícia Militar causou polêmica ao enviar um áudio em um grupo de mensagens cobrando policiamento à noite em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Na gravação, que vazou e à qual a TV Anhanguera teve acesso, Murilo Rodrigues Felício declara: "Meu sonho era ver uma viatura" às 4h da madrugada nas ruas do município.\nOs pontos de ônibus explodindo (de pessoas) e nenhuma viatura. Vou voltar a andar na madrugada para ver se vocês param de ser vagabundos, preguiçoso, porque não tem comando, certo? CPU não dá conta, né? Tem que dormir a noite inteira, não dá para revezar e ter pelo menos duas viaturas rodando? É uma vergonha, vocês me matam de vergonha”, disse o coronel no áudio.\nA Polícia Militar de Goiás (PMGO), por meio de nota, informou que teve conhecimento dos áudios que circulam nas redes sociais e que irá apurar o caso. O POPULAR entrou em contato com o coronel, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.