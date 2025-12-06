Empresário é morto em frente à pastelaria, em Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nO coronel Alessandro Regys de Carvalho, superintendente de Aviação da Casa Militar do Estado de Goiás, suspeito de encomendar a morte do empresário Fabrício Brasil Lourenço, de 49 anos, em frente à pastelaria, em Goiânia, havia prometido uma promoção para um policial militar cometer o crime, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO). Em depoimento obtido com exclusividade pela TV Anhanguera, o coronel da PM negou as ameaças ao empresário.\nDe acordo com inquérito que a TV teve acesso, Fabrício Brasil respondeu à um processo em 2020 por um suposto estupro a uma parente do policial militar, Alessandro Regys. Conforme investigação da PC, o caso gerou um sentimento de vingança no policial.\nAO POPULAR, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) informou por meio de nota que ‘a Corregedoria acompanhou integralmente o cumprimento dos mandados judiciais relacionados à investigação conduzida pela Polícia Civil que envolve militares da Corporação’.