Após a troca de farpas nas redes sociais, o tenente-coronel Edson Luís Sousa Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, lotado no Comando do Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), e o delegado Carlos Alfama, da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), foram afastados dos cargos e devem ter a conduta investigada pelas corregedorias de cada corporação. A polêmica envolta aos dois agentes públicos teve início no fim da última semana, quando o militar postou um vídeo criticando posições do delegado, que, por sua vez, reagiu às críticas.\nO POPULAR mostrou na última sexta-feira (17) trechos dos vídeos publicados por ambos. No primeiro, divulgado no perfil de Raiado, o militar tece críticas a uma reação do delegado, que também atua como professor de Direito Penal e Processual Penal para concurso público, a uma outra gravação em que um promotor de Justiça critica a soltura de um acusado de feminicídio fora do flagrante. Em sua fala, o coronel define Alfama como “um defensor voraz das garantias do ladrão”, e critica ainda a atuação do delegado ao conduzir um interrogatório com um tenente investigado por morte em ação policial.