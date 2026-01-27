Tenente-coronel Edson Luís Souza Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado (Wesley Costa / O Popular)\nO coronel da Polícia Militar (PM) Edson Luís Sousa Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, passa a liderar o Comando de Operações Cerrado (COC). "Assumo hoje, com honra e a determinação de sempre", escreveu o PM nas redes sociais. Em outubro de 2025, Raiado fez duras críticas após um suspeito de feminicídio, preso fora do prazo do flagrante, ser solto depois de prestar depoimento na delegacia, e citou o delegado Carlos Alfama nos vídeos, o que foi rebatido posteriormente pelo investigador.\nA informação do novo cargo foi divulgada pelo PM em suas redes sociais, na segunda-feira (26). Em nota, a Polícia Militar afirmou que as trocas de comando fazem parte das "diretrizes estratégicas da Corporação, visando ao aprimoramento contínuo da gestão, ao fortalecimento da hierarquia e da disciplina". Acrescentou que as mudanças ocorrem de forma "planejada e responsável, respeitando os princípios institucionais e assegurando a continuidade das ações operacionais e administrativas". Por fim, completou que os policiais militares possuem o direito constitucional de se candidatarem a cargos eletivos (veja a nota completa no final da matéria).