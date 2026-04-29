O coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) Edson Luís Souza Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, e o tenente-coronel Renyson Castanheira Silva foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) pelas mortes do piloto Felipe Ramos Morais, de 35 anos, e dos mecânicos de aeronaves Paulo Ricardo Pereira Bueno, de 36, e Nathan Moreira Cavalcante, de 22, em uma chácara próxima à BR-060, na saída de Goiânia para Abadia de Goiás. A denúncia foi protocolada na Justiça nesta terça-feira (28) pelo Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial, na Segurança Pública e no Sistema Prisional (Gaesp) do MP-GO.\nFelipe era ex-membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e estava jurado de morte pela facção criminosa após delatar lideranças, ajudar na apreensão de ativos financeiros do grupo e passar a colaborar como informante da Polícia Federal. Ele tinha uma empresa de transporte aéreo. Já Nathan e Paulo Ricardo eram mecânicos de aeronaves sem passagem pela polícia e nem eram alvo de qualquer investigação. Na época das mortes, a Polícia Civil chegou a investigar a possibilidade de envolvimento do trio com o tráfico de drogas, mas arquivou o inquérito sem encontrar nada. A chácara estava sendo usada para fazer a manutenção das aeronaves.