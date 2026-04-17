O coronel Edson Luís Souza Melo Rocha, conhecido como Coronel Raiado, de 43 anos, foi transferido do Comando de Operações do Cerrado (COC), onde ocupava o cargo de chefia desde 23 de janeiro. Pré-candidato nas eleições deste ano, o coronel está em sua sexta função na corporação desde que voltou da licença após a derrota na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados em janeiro de 2023. Agora ele está lotado na Assistência de Gestão Estratégica (AGE) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), um órgão de assessoramento ao subcomandante-geral e ao chefe do Estado-Maior Estratégico da corporação.\nA PM-GO afirma que a transferência foi a pedido do próprio coronel, formalizado por meio de ofício, em razão de sua intenção em sair candidato nas eleições deste ano. Ainda segundo a corporação, a legislação em vigor, assim como normativas extras, estabelecem que policiais militares que ocupam funções de comando e pleiteiam participar do processo eleitoral devem se afastar do cargo seis meses antes do dia da votação. “Dessa forma, a medida adotada atende aos requisitos legais de desincompatibilização para fins eleitorais”, diz a PM-GO, por meio de nota. Caso confirme sua candidatura, o coronel precisa se licenciar do cargo na AGE três meses antes do pleito.