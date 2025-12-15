-Desaparecido (1.3350023)\nFoi encontrado, na tarde desta segunda-feira (15), o corpo de Lorran Victor de Sousa Oliveira, de 14 anos, adolescente que foi arrastado por uma enxurrada no Rio das Antas, na zona rural de Anápolis, na região central do estado. A localização do corpo estava há aproximadamente 9 quilômetros do local do desaparecimento, de acordo com o Corpo de Bombeiros.\nO local onde o corpo foi achado é difícil acesso e foi identificado por volta das 15h30. Os militares informaram ao POPULAR que as buscas pelo adolescente começaram na noite do último domingo (14), rio que fica na divisa entre os bairros Santa Maria de Nazaré e São Carlos.\nNa manhã desta segunda-feira, a operação foi retomada com reforço de equipes especializadas, incluindo cães de busca, quatro mergulhadores que fazem varredura pelo rio e um operador de drone que ajuda a monitorar a área.