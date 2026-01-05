O corpo do adolescente Henry Chaves, de 18 anos, que havia desaparecido após o caiaque em que estava virar no Lago Corumbá IV foi encontrado nesta segunda (5) pelo Corpo de Bombeiros. O jovem estava desaparecido desde a última quinta-feira (1º), em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal.\nOs bombeiros trabalharam por quatro dias realizando a busca pelo corpo de Henry Chaves. As buscas começaram na noite da última quinta-feira (1º) e durante o período, 13 militares trabalharam na operação utilizando inclusive computadores de mergulho, a fim de garantir maior precisão e segurança às equipes de mergulhadores do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Anápolis.\nDe acordo com os bombeiros, Henry Chaves desapareceu quando estava em um caiaque com mais duas pessoas e a embarcação virou. Os colegas do jovem conseguiram sair da embarcação, mas o rapaz acabou afundando.