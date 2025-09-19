O corpo do advogado Juan Danker Rocha Faria, de 27 anos, foi encontrado após quatro dias de buscas em Goiânia. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (15), quando saiu da casa da irmã para imprimir documentos e não retornou.\nSegundo o delegado Pedromar Augusto de Souza, responsável pelo caso, a investigação vai apurar as causas da morte. Ao POPULAR, o delegado informou na época do desaparecimento que o jovem tinha depressão e uma das linhas de investigação trabalha com a hipótese que o desaparecimento teria sido voluntário.\nAdvogado que desapareceu em Goiânia atua há quatro anos na área criminal em Anápolis\nAdvogado desaparece em Goiânia após sair de casa para imprimir documentos\nAdolescente é suspeito de pegar o carro do pai e atropelar pessoas na porta de igreja após briga em Anápolis; vídeo