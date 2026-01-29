À esquerda, Daiane Alves no elevador do prédio onde morava. À direita, entrada do IML em Goiânia (Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes e Wildes Barbosa/O Popular)\nO corpo da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, está em Goiânia para identificar como ela foi assassinada. Segundo a coordenadora de Regionais da Polícia Técnico-Científica de Goiás, a perita criminal Núbia Miranda, os exames irão definir se no homicídio houve o uso de arma branca, arma de fogo ou se a corretora entrou em luta corporal. O laudo deve ficar pronto nos próximos 10 dias, conforme entrevista da perita à TV Anhanguera.\nCom esses exames de imagem, faz como se fosse um scanner de todos esses ossos, esses fragmentos mortais, e vão detectar alguns danos nessas estruturas quando esses forem evidenciados por causas externas, por instrumentos externos", detalhou a perita.