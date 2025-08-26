Advogada Weruska Camargo e o delegado Rafael Pareja (Reprodução/Instagram Weruska Camargo)\nO corpo do delegado Rafael Pareja, de 50 anos, que morreu após passar mal ao jogar beach tennis, será velado em Goiânia e depois sepultado no Espírito Santo, nesta terça-feira (26). O profissional recebeu homenagens também na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na noite de domingo. Nesse município o investigador era titular da delegacia.\nPareja comemorou o aniversário no último dia 14. Ele atuava há 21 anos na Polícia Civil de Goiás e colegas, como o delegado Rafael Abrão, destacou que ele atuou como delegado, além de Luziânia, em Valparaíso, Cidade Ocidental e Cristalina. O delegado deixa esposa e três filhos, o mais novo tem 10 anos.\nAo POPULAR, a advogada Weruska Camargo, esposa de Rafael Pareja, com quem tinha um relacionamento de 28 anos — sendo 23 de casamento —, falou um pouco sobre quem ele era.