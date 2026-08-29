Andreia Vieira Gaspar, de 51 anos. (Reprodução/Redes Sociais Djiane Vieira )\nO corpo da empresária Andreia Vieira Gaspar, de 51 anos, que morreu após realizar uma cirurgia plástica em Goiânia, foi exumado nesta sexta-feira (28) para a realização de perícias. O delegado Wladimir Freire disse em entrevista à TV Anhanguera que a Polícia Civil investiga possíveis indícios de homicídio culposo.\nToda diligência que a gente solicita é importante para o caso. Não é uma coisa aleatória. A questão aqui é dirimir essas dúvidas da causa-morte. Há indícios de que pode ter acontecido um homicídio culposo", afirmou o delegado.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do médico Lessandro Paiva Martins para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. Anteriormente, o médico lamentou a morte de Andreia, citou o sigilo médico para não comentar detalhes clínicos e afirmou que prestará todos os esclarecimentos aos órgãos competentes (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).