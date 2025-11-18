O corpo de uma jovem que estava desaparecida há uma semana foi encontrado no último domingo (16), na zona rural de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, segundo a Polícia Civil. A vítima identificada como Bruna Fabiane tinha 20 anos.\nAo POPULAR, a delegada Silzane Bicalho, responsável pelo caso, contou que a jovem estava desaparecida desde o dia 10 de novembro e o corpo foi encontrado em estado de decomposição.\nMulher que cuida da irmã e ficou desaparecida por sete dias muda versão e confessa que não foi sequestrada, diz delegado\nBiomédica desapareceu há 16 dias após sair de casa para ir à oficina mecânica e irmão desabafa: 'sem palavras'\nNorte-americana é estuprada e agredida em Goiânia, diz polícia\nDe acordo com a Polícia Civil, foi aberta investigação para apurar os fatos. À reportagem, a PC informou que já estão sendo colhidos depoimentos e as perícias já foram solicitadas.