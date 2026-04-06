Thaynnara Lima da Silva, de 18 anos (Reprodução / Instagram Thaynnara Lima e Aquivo Pessoal Geovanna Lima)\nO corpo da jovem Thaynnara Lima da Silva, de 18 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (6) por volta das 14h50. O corpo da jovem afundou a aproximadamente 400 metros da margem; neste local, a profundidade média é de 18 metros, segundo os militares que participaram das buscas.\nThaynnara havia desaparecido no sábado (4) após cair de uma lancha no Lago Serra da Mesa, no condomínio Olho D'água, em Niquelândia, no norte de Goiás. Informações de velório e enterro não foram divulgadas até a última atualização desta reportagem.\nPara realizar as buscas, foram utilizadas técnicas de buscas subaquáticas e de superfície. A operação dos bombeiros envolveu mergulhadores especializados, embarcações de apoio e outros recursos operacionais, como drones.