Um laudo de confronto microbalístico anexado ao processo que apura a morte Lázaro Barbosa de Souza, aos 32 anos, após 20 dias de cerco policial na região de Cocalzinho de Goiás, em junho de 2021, mostra que foram encontrados fragmentos de balas de três armas que não estão na relação apresentada pelos policiais militares que afirmam terem conseguido encontrar Lázaro e trocado tiros após ele reagir a abordagem. Das armas destes policiais, foram disparados 125 tiros, e o corpo do foragido apresentou marcas de 42 disparos.\nAs buscas por Lázaro ganharam destaque na mídia nacional na época por causa da dificuldade das forças de segurança de Goiás e do Distrito Federal em encontrá-lo após a chacina de uma família em uma chácara em Ceilândia. Após este crime, Lázaro deixou um rastro de roubos, furtos, ameaças e muito medo entre moradores dos distritos localizados entre Cocalzinho e Águas Lindas. A fuga mobilizou mais de 250 agentes de segurança de Goiás e do Distrito Federal. Na época, tramitaram dez inquéritos em quatro delegacias para apurar os crimes cometidos por ele.