-FILHO (1.3458269)\nO corpo de Heitor Benício, de 4 anos, foi encontrado por uma equipe da Marinha, neste domingo (20), segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (18), quando caiu no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás, junto com o pai Fagner de Lima Oliveira, de 32 anos. O corpo de Fagner foi encontrado no sábado (19).\nO corpo da criança desaparecida foi localizado e resgatado pelas equipes que atuam na ocorrência. Aguardando os procedimentos legais", informaram os bombeiros.\n-Corpos de pai e filho que caíram no Lago das Brisas são encontrados (1.3458276)\nO acidente aconteceu na tarde de sexta. Os bombeiros informaram que pai e filho caíram na água após a embarcação perder o controle, e ambos submergiram. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os dois caíram na água e desapareceram (assista abaixo).