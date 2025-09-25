O corpo do mergulhador Ricardo Oliveira Guerra, de 30 anos, que desapareceu após ser visto nadando em um lago, em Minaçu, no norte goiano, foi encontrado nesta quarta-feira (24) pelo Corpo de Bombeiros. Os militares faziam buscas desde o último domingo (21).\nDe acordo com os bombeiros, o corpo de Ricardo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (24), após boiar e se tornar visível na superfície, próximo do local onde as buscas estavam sendo realizadas. O corpo do mergulhador foi retirado pelos militares do lago e levado para o Instituto Médico Legal (IML)\nAo POPULAR, os militares informaram que as buscas foram difíceis pelo fato de as equipes não saberem ao certo onde e se Ricardo havia submergido, além da região ser cheia de galhos e troncos de árvores secas dentro do lago.\nNas redes sociais, amigos de Ricardo compartilharam que por causa do estado avançado de decomposição do corpo, não haveria velório. No entanto, uma homenagem ao mergulhador foi realizada para acompanhar o cortejo.