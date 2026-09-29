O corpo de um militar da reserva remunerada do Distrito Federal foi encontrado carbonizado e em chamas após o carro pegar fogo e explodir, no Parque Estrela Dalva 11, em Santo Antônio do Descoberto, Entorno do Distrito Federal. Segundo o delegado da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Marcus Berno, a vítima foi identificada como Zalzir Alberto de Matos. Ele chegou a ser retirado do veículo, mas acabou morrendo no local.\nConforme apurado pelo g1 do Distrito Federal, Zalzir Alberto de Matos era segundo-sargento da reserva remunerada. O caso está sendo investigado pela PCGO. Conforme o delegado Marcus Berno, as primeiras providências e exames periciais já foram solicitados na manhã desta terça-feira (29).\nO caso segue sob investigação para maiores esclarecimentos”, informou o delegado.\nComandante de navio morto em restaurante de shopping em Goiânia ia assumir novo cargo, diz amigo