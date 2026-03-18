Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (17), em Goiânia. O corpo da vítima estava enrolado em um lençol e foi localizado em uma região de mata próxima à GO-070, em frente ao Parque Nova Esperança, no Setor Santos Dumont. O companheiro dela é apontado como principal suspeito do crime, mas, até o momento, não havia sido preso.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nSegundo informações apuradas pela TV Anhanguera, a vítima, identificada como Ana Lúcia Gomes da Silva, estava desaparecida desde o último sábado. O corpo foi encontrado em uma área de mata próxima à GO-070, após trabalhadores de uma empresa da região perceberem sinais de que algo estava errado e acionarem a Polícia Militar.\nCorpo de mulher que foi arrastada por enxurrada em córrego da Marginal Botafogo é encontrado, dizem Bombeiros