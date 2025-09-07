O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma mala que estava enterrada no quintal da casa, em Itapuranga, no noroeste goiano. Ainda segundo a PM, o homem contou que colocou o corpo em uma mala e o enterrou no quintal. Ele levou os policiais até o local onde a vítima estava. A área foi isolada até a chegada da perícia.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nDe acordo com a PM ao POPULAR, equipes receberam denúncia de movimentação suspeita no quintal da casa. No local, os policiais abordaram o morador, que confessou ter matado a namorada na noite anterior, durante uma discussão. Segundo ele, o crime foi cometido com golpes de tesoura.\nDe acordo com o delegado, a motivação do crime teria sido uma discussão do casal no dia anterior à prisão do suspeito, e vizinhos escutaram a mulher pedindo socorro.