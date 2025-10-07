-CARRO_AFUNDA_RIO_DAS_ALMA (1.3320946)\nO corpo da mulher que estava em um carro que caiu no Rio das Almas, em São Luiz do Norte, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (7). A vítima, conforme testemunhas, estava acompanhada de outra mulher no veículo, sendo que essa conseguiu sair com o auxílio de pessoas que estavam no local.\nEntramos dentro do veículo e encontramos o corpo da vítima dentro do veículo ainda. Ela não estava presa ao cinto de segurança e numa posição entre o banco do passageiro em direção ao porta malas", disse o subtenente Marcos Vinícius em entrevista à TV Anhanguera.\nVeja mais detalhes do caso na TV Anhanguera: Mulher que dirigia carro que afundou no Rio das Almas segue desaparecida\nDe acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado dentro do veículo. A TV Anhanguera disse que a mulher era de Brasília e se chamava Heloisa Helena Nunes Siqueira. Ao POPULAR, a Polícia Científica disse que o corpo da vítima passará por necropsia para confirmar nome, idade e causa da morte. Os militares realizavam buscas aquáticas na região para localizar a vítima desaparecida desde a tarde desta segunda-feira (6).