-VÍDEO: Buscas do corpo da idosa (1.3370250)\nO corpo da idosa Olinda Aparecida da Silva Leite, de 68 anos, que estava desaparecida desde a tarde de terça-feira (3), foi localizado no início da tarde desta quarta-feira (4) no Córrego das Antas, em Anápolis.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros ao POPULAR, foi vista pela última vez no córrego na região do bairro Santa Maria de Nazareth, durante um período de chuva intensa, quando o volume de água estava elevado. Desde então, equipes realizavam buscas ao longo do curso do córrego.\nSegundo o capitão Edson Oliveira ao POPULAR, o corpo foi encontrado por volta de 13h30, após a retomada das buscas nesta quarta-feira.\nA equipe de buscas do Corpo de Bombeiros localizou a senhora idosa no início da tarde e o corpo já foi entregue aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML)”, informou o capitão.