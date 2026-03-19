Janne Kellen desapareceu nesta segunda-feira (16) (Reprodução/TV Anhanguera e Corpo de Bombeiros)\nO corpo de Jane Kellen Duarte da Silva, de 44 anos, desaparecida na tarde de segunda-feira (16) após ser arrastada pela enxurrada no córrego da Marginal Botafogo, em Goiânia, foi encontrado cerca de 15 quilômetros do ponto onde ela havia sido vista pela última vez. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) relatou que a vítima foi encontrada presa a um tronco de árvore no leito do rio Meia Ponte, no setor Vila Galvão, na tarde de quarta-feira (18), por volta das 15h30.\nSegundo os bombeiros, antes do desaparecimento, ela e o companheiro, Sérgio dos Santos Silva, estavam dentro do córrego quando o nível da água subiu de forma repentina. O companheiro relatou que os dois tomavam banho no local quando foram surpreendidos por uma tromba d’água. Ele acrescentou que Jane Kellen "tentou" salvá-lo antes de ser levada.