Janne Kellen desapareceu nesta segunda-feira (16) (Reprodução/TV Anhanguera)\nO corpo deJane Kellen, de 44 anos, que havia desaparecido após ser arrastada por uma enxurrada no córrego da Marginal Botafogo, em Goiânia, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (18). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Segundo a corporação, equipes náuticas localizaram a vítima por volta das 15h30 no Rio Meia Ponte, na altura do Setor Vila Galvão.\nAinda de acordo com a corporação, o ponto onde o corpo foi encontrado fica a aproximadamente 15 quilômetros do local onde ela havia sido vista pela última vez, na região da Marginal Botafogo.\nA mulher estava desaparecida desde a última segunda-feira (16), quando foi levada por uma cabeça d’água durante uma forte chuva que atingiu a capital goiana. De acordo com informações apuradas pela reporter Flávia Juliate,do Popular, ela estava com o marido no momento do incidente.