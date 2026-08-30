Jorge Luiz (Reprodução/TV Anhanguera)\nO corpo do policial civil Jorge Luiz, de 51 anos, que desapareceu após a canoa em que ele e outros dois amigos estavam virar em um rio em Corumbaíba, no sudeste de Goiás, foi encontrado neste domingo (30), segundo o Corpo de Bombeiros. O corpo do amigo dele, Romes Silva, de 53 anos, foi encontrado no sábado (29). O terceiro ocupante da canoa conseguiu se salvar.\nAmigo de policial que sumiu após canoa virar durante pescaria é encontrado morto; policial segue desaparecido\nCanoa vira e deixa dois desaparecidos em Corumbaíba\nEntenda o caso\nO caso aconteceu na noite de quarta-feira (26), no Rio Paranaíba. Os bombeiros informaram que os três estavam pescando quando uma ventania e a marola viraram a canoa. Ao POPULAR, uma amiga de Romes disse que os três saíram para pescar nas proximidades do rio, na divisa entre Goiás e Minas Gerais, quando começou a chover e a canoa virou. Um dos amigos conseguiu chegar até o leito do rio e pedir socorro, mas Jorge Luiz e Romes sumiram na água.