Doutorando em Linguística, Danilo era conhecido na cena cultural goiana como a drag queen "Zelda, The Queen" (Reprodução/Instagram de Danilo Neves)\nO corpo de Danilo Neves Pereira, pesquisador de 35 anos morto na Argentina no mês passado, chegou ao Brasil na manhã desta segunda-feira (11), pelo aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, e agora segue para Goiânia, onde será velado nos próximos dias.\nDanilo desapareceu na madrugada do dia 14 de abril após ir a um encontro em Buenos Aires com uma pessoa que havia conhecido por aplicativo. Após amigos e familiares organizarem uma espécie de campanha para descobrir seu paradeiro, o corpo dele foi localizado no dia 20 no hospital Ramos Mejía, a mais de 3 km do endereço do homem com quem o brasileiro estava.\nDe acordo com documentos da delegacia responsável pelo caso aos quais a Folha teve acesso, Danilo foi levado ao centro de saúde no dia 14 de abril pelo serviço de emergência argentino, acompanhado por policiais por apresentar "agitação psicomotora devido a intoxicação".