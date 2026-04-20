Foi encontrado nesta segunda-feira (20) o corpo do professor goiano Danilo Neves Pereira, de 35 anos, que desapareceu após sair para um encontro, na Argentina, confirmou ao POPULAR Sandra, a mãe dele. À reportagem, o Ministério das Relações Exteriores informou que, no momento, “está em curso o processo de autópsia e reconhecimento”.\nO professor estava desaparecido desde a última terça-feira (14). O professor estava desaparecido desde a última terça-feira (14). Os jornais da Argentina La Nacion e Clarín informaram que a Unidade de Pessoas Desaparecidas da Polícia da Cidade de Buenos Aires localizou o corpo do brasileiro no Hospital Ramos Mejía, após ser internado devido a uma emergência médica.\nEm entrevista ao g1, o amigo Diego Machado contou que Danilo entrou em contato pela última vez durante a madrugada, quando avisou a um colega por mensagem que iria se encontrar com uma pessoa e enviou a localização. Ele estava no país argentino havia cerca de seis meses.