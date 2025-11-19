Entraves jurídicos na Argentina impedem família de trazer corpo de servidora aposentada do TJGO que foi morta durante viagem ao país (Arquivo pessoal/Paula Lima)\nA família da servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 anos, que morreu após ser atacada por um homem na Argentina, tem dificuldades para trazer o corpo para o Brasil. Ao POPULAR, Paula Lima, advogada e sobrinha da vítima, disse que a família conseguiu a decisão de liberação do corpo apenas para enterro na Argentina.\nDepois que ocorreu a autópsia na semana passada, estávamos com esperança de que o corpo fosse liberado para repatriação. Acontece que ele foi liberado apenas para saída do IML e enterro na Argentina, até hoje não liberaram o corpo para trazer ao Brasil. A família já está esgotada, isso só prolonga nosso sofrimento”, desabafou.