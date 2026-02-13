O corpo do cão comunitário Orelha, morto após ser agredido na Praia Brava, em Florianópolis, foi exumado, e a Polícia Científica de Santa Catarina já trabalha na nova perícia solicitada no caso. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo, nesta quinta-feira (12), por uma pessoa ligada ao governo estadual.\nMais cedo, o portal G1 havia noticiado que a exumação fora autorizada pela Justiça. A reportagem confirmou que o procedimento já foi realizado e que os exames técnicos estão em andamento.\nA diligência foi solicitada pelo Ministério Público de Santa Catarina na terça-feira (10). No mesmo dia, o órgão informou que abriu um procedimento preparatório para investigar a conduta do delegado-geral da Polícia Civil do estado, Ulisses Gabriel, na condução do caso.\nJustiça de Goiás determina que cadela viaje em cabine com passageiras durante voo