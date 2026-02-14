Benício Araújo, de 8 anos, morto pelo pai, o secretário de Governo de Itumbiara, foi enterrado em Itumbiara (Reprodução/TV Anhanguera)\nO menino Benício Araújo, de 8 anos, morto pelo pai, o secretário de governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, foi enterrado sob forte comoção no município, no sul goiano, neste sábado (14). O sepultamento aconteceu no Cemitério Avenida da Saudade, onde também estão enterrados o pai e o irmão.\nRelembre o caso\nThales Machado e os filhos Benício e Miguel, mortos pelo pai (Reprodução/Facebook Thales Machado)\nO secretário atirou contra os dois filhos dentro de casa durante a madrugada e se matou em seguida. Ambos foram encontrados feridos sobre a cama e encaminhados para atendimento médico. Miguel não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Modesto de Carvalho.