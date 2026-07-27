Delson era à frente da Revista Class News e também atuava na coluna social do Diário de Aparecida (Reprodução / Instagram Delson Carlos )\nO corpo do jornalista Delson Carlos Henrique de Lima Barros foi liberado na tarde desta segunda-feira (27) pelo Instituto Médico Legal (IML), em Goiânia. A liberação ocorreu três dias após a morte do profissional, assassinado em um apartamento. O velório está marcado para começar às 8h desta terça-feira (28), na Funerária Paz Universal, na capital.\nNo sábado (25), o IML informou que a liberação havia sido adiada por causa de uma divergência entre documentos emitidos em Goiás e no Maranhão.\nNesta segunda-feira, o companheiro da vítima, Warley Oliveira, informou ao POPULAR que o irmão do jornalista foi orientado a buscar o atestado de óbito na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e, em seguida, retornar ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o reconhecimento e a posterior liberação do corpo ao serviço funerário.