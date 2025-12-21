Moradores de Tocantinópolis flagraram um corpo deixado no gramado no cemitério de Tocantinóspolis, região do Bico do Papagaio. A situação teria acontecido por falta de necrotério no Instituto Médico Legal para deixar corpos em estado de decomposição na cidade.\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que irá investigar o que levou ao abandono do corpo no cemitério e fazer uma análise para identificar os investimentos necessários (veja nota completa abaixo).\nO caso aconteceu nesta sexta-feira (19). A vítima foi identificada como Fernando Costa Roxo, de 20 anos. O corpo dele foi enterrado na manhã deste sábado (20). Imagens cedidas à TV Anhanguera pela página Rede Bico TV mostram o corpo no gramado do cemitério, dentro de um saco.\nRelembre crime do cantor goiano Lindomar Castilho, que assassinou ex-esposa no palco e chocou o Brasil