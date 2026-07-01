Exames da Polícia Técnico-Científica são aguardados para confirmar a identidade da vítima (Reprodução/TV Anhanguera)\nO corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro abandonado em uma estrada na zona rural de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a TV Anhanguera, o veículo foi encontrado por uma pessoa que passava pela região e acionou a Polícia Militar.\nAo POPULAR, a PM informou que o carro foi encontrado no último domingo (28). De acordo com a polícia, a placa do veículo estava intacta e foi possível localizar a proprietária, que disse aos militares que esse carro estava sendo usado pelo pai, um homem de 50 anos, que possivelmente é a vítima.\nBiomédica ameaçou agredir ex por telefone horas antes de atropelar três crianças, dizem testemunhas