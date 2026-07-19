Um corpo foi encontrado no mar da Urca, na Zona Sul do Rio, no sábado (18). Conforme apurado pelo G1 do Rio de Janeiro, a vítima tem características físicas semelhantes às do adolescente goiano Khallew Carvalho, de 17 anos, que desapareceu no mar da Praia de Copacabana enquanto nadava com amigos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos de identificação.\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiros e IML para pedir informações sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nNas redes sociais, familiares e amigos confirmaram a morte do adolescente. "Infelizmente, Deus o chamou para junto de Si. A dor da saudade é grande, mas somos gratos por todo o carinho, apoio e orações que recebemos. Que Deus abençoe cada um de vocês e retribua todo o amor demonstrado. Continuem orando por nossa família, para que o Senhor fortaleça nossos corações e nos conceda paz. Muito obrigado a todos", escreveu um familiar.