Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta segunda-feira (24), no Lago do Sol, em Anicuns, na região central de Goiás. Populares que estavam no parque avistaram o cadáver boiando na água e acionaram a Polícia Militar.
Segundo o Corpo de Bombeiros ao POPULAR, quando a equipe chegou ao local, a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica já estavam presentes. Os bombeiros realizaram a retirada do corpo, que estava na água, deixando-o sob responsabilidade de uma auxiliar de autópsia.
A Polícia Militar informou que sua equipe de serviço foi acionada para investigar a ocorrência às margens do lago municipal, situado na GO-326, área urbana da cidade. O nome da pessoa que chamou a PM não foi identificado.